    Турция ведет переговоры с Италией о покупке системы ПВО SAMP/T

    В регионе
    • 08 апреля, 2026
    • 19:21
    Турция ведет переговоры с Италией о покупке системы ПВО SAMP/T

    Турция ведет переговоры с Италией по закупке и совместному производству европейских систем противоракетной обороны.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

    Отмечается, что Турция уже давно стремится приобрести системы SAMP/T, производимые франко-итальянской компанией Eurosam GIE, для укрепления своей противовоздушной обороны.

    Türkiyə "SAMP/T" HHM sisteminin alınması barədə İtaliya ilə danışıqlar aparır

