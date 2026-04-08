Турция ведет переговоры с Италией о покупке системы ПВО SAMP/T

Турция ведет переговоры с Италией по закупке и совместному производству европейских систем противоракетной обороны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что Турция уже давно стремится приобрести системы SAMP/T, производимые франко-итальянской компанией Eurosam GIE, для укрепления своей противовоздушной обороны.