Türkiyə "SAMP/T" HHM sisteminin alınması barədə İtaliya ilə danışıqlar aparır
Region
- 08 aprel, 2026
- 19:42
Türkiyə Avropa raket hücumundan müdafiə sistemlərinin alınması və birgə istehsalla bağlı İtaliya ilə danışıqlar aparır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Türkiyə hava hücumundan müdafiəsini (HHM) gücləndirmək üçün Fransa və İtaliyanın "Eurosam GIE" şirkəti tərəfindən istehsal olunan "SAMP/T" sistemlərini əldə etməyə uzun müddətdir ki çalışır.
