Турция считает неприемлемыми нападения на суда в Черном море
В регионе
- 02 декабря, 2025
- 23:57
Атаки на суда вблизи Турции категорически неприемлемы и создают опасность для судоходства в Черном море.
Как передает Report, об этом телеканалу Habertürk заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.
"Эти атаки абсолютно неприемлемы, как в пределах нашей исключительной экономической зоны, так и за ее пределами. Кроме того, это угрожает безопасности всего морского судоходства в Черном море. Подобные инциденты окажут негативное влияние на все страны", - подчеркнул он.
Челик добавил, что из-за риска нарушения логистики в Черном море Турция обсуждает этот вопрос со всеми сторонами.
23:01