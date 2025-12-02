Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 23:57
    Турция считает неприемлемыми нападения на суда в Черном море

    Атаки на суда вблизи Турции категорически неприемлемы и создают опасность для судоходства в Черном море.

    Как передает Report, об этом телеканалу Habertürk заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

    "Эти атаки абсолютно неприемлемы, как в пределах нашей исключительной экономической зоны, так и за ее пределами. Кроме того, это угрожает безопасности всего морского судоходства в Черном море. Подобные инциденты окажут негативное влияние на все страны", - подчеркнул он.

    Челик добавил, что из-за риска нарушения логистики в Черном море Турция обсуждает этот вопрос со всеми сторонами.

    ПСР Турция атаки Черное море
    Türkiyə Qara dənizdə gəmilərə hücumları qəbuledilməz adlandırıb
    Elvis

