    Türkiyə Qara dənizdə gəmilərə hücumları qəbuledilməz adlandırıb

    Region
    • 02 dekabr, 2025
    • 23:44
    Türkiyə Qara dənizdə gəmilərə hücumları qəbuledilməz adlandırıb

    Türkiyə yaxınlığında gəmilərə hücumlar qəti şəkildə qəbuledilməzdir və Qara dənizdə gəmiçilik üçün təhlükə yaradır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) sözçüsü Ömər Çelik "Habertürk" telekanalına bildirib.

    "Bu hücumlar istər müstəsna iqtisadi zonamız daxilində, istərsə də ondan kənarda tamamilə qəbuledilməzdir. Bundan başqa, Qara dənizdə bütün dəniz nəqliyyatının təhlükəsizliyini təhdid edir. Bu cür hadisələr bütün ölkələrə mənfi təsir göstərəcək", - deyə o, vurğulayıb.

    O əlavə edib ki, Qara dənizdə logistikanın pozulması riski səbəbindən Türkiyə bu məsələni bütün tərəflərlə müzakirə edir.

    Qara dəniz Türkiyə
    Турция считает неприемлемыми нападения на суда в Черном море

