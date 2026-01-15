Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии в рамках миссий НАТО

    В регионе
    • 15 января, 2026
    • 13:28
    Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии в рамках миссий НАТО

    Турция планирует в этом году разместить истребители в Эстонии и Румынии в рамках усиленных миссий НАТО по патрулированию воздушного пространства.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

    Страна планирует провести четырехмесячную командировку в Эстонию в период с августа по ноябрь 2026 года, за которой последует еще одна ротация в Румынии с декабря 2026 года по март 2027 года.

    Ранее, в период с июля по сентябрь 2021 года Турция проводила усиленные операции по патрулированию воздушного пространства в Польше, а также в Румынии в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года.

    Планируемое развертывание войск происходит на фоне усиления противовоздушной обороны НАТО после нарушений Россией воздушного пространства союзников.

    Турция также примет следующий саммит НАТО в июле этого года.

    Турция НАТО Эстония Румыния патрулирование воздушное пространство
    Türkiyə Estoniya və Rumıniyada qırıcı təyyarələr yerləşdirəcək

    Последние новости

    13:50

    Армения ожидает решения РФ по восстановлению ж/д к границам с Азербайджаном и Турцией

    Внешняя политика
    13:50

    Хакан Фидан: Обеспечение мира на Южном Кавказе оставалось приоритетом Турции в 2025 году

    В регионе
    13:37

    Россия нанесла новые удары по Украине: обесточены Харьковская и Житомирская области

    Другие страны
    13:36

    В Госкомитете прояснили ситуацию с претензиями бывшего вынужденного переселенца

    Внутренняя политика
    13:28

    Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии в рамках миссий НАТО

    В регионе
    13:23

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Внутренняя политика
    13:15

    В Азербайджане создадут Западный промышленный парк

    Внутренняя политика
    13:12

    В Азербайджане не планируют снижать пенсионный возраст

    Финансы
    12:50

    Мечетям в Карабахе и Восточном Зангезуре переданы в дар книги

    Религия
    Лента новостей