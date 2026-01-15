Türkiyə Estoniya və Rumıniyada qırıcı təyyarələr yerləşdirəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Türkiyə bu il NATO-nun gücləndirilmiş hava patrulu missiyası çərçivəsində Estoniya və Rumıniyada qırıcı təyyarələr yerləşdirməyi planlaşdırır.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Ölkə 2026-cı ilin avqust ayından noyabr ayına qədər Estoniyada dörd aylıq ezamiyyət planlaşdırır, bunun ardınca 2026-cı ilin dekabr ayından 2027-ci ilin mart ayına qədər Rumıniyada daha bir rotasiya həyata keçiriləcək.

    Bütün bunlar Rusiyanın müttəfiqlərin hava məkanını pozması səbəbindən NATO-nun hava hücumundan müdafiə sisteminin gücləndirilməsi fonunda baş verir.

    Bundan başqa, Türkiyə bu ilin iyul ayında NATO-nun növbəti sammitinə ev sahibliyi edəcək.

    Türkiyə NATO Qırıcı təyyarələr
    Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии в рамках миссий НАТО
    Türkiye to deploy jets to Estonia, Romania under NATO air policing missions

