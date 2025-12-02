Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Турция призывает создавать национальные стратегии борьбы с дезинформацией

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 14:48
    Турция призывает создавать национальные стратегии борьбы с дезинформацией

    Государства должны создавать собственную стратегическую коммуникационную политику для защиты своих национальных интересов и безопасности.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран на международном мероприятии в рамках проекта, посвященного журналистике в чрезвычайных ситуациях, при поддержке Программы ЕС "Erasmus+".

    По его словам, сейчас такой период, когда доступ к информации прост, однако становится все труднее отличить подлинную информацию от фейковой. Особенно серьезной эта проблема стала под влиянием искусственного интеллекта:

    "Сегодня дезинформация распространяется настолько быстро, что события в других странах порой воспринимаются как происходящие у нас, и это серьезно влияет на общественное мнение. В такой ситуации необходимо иметь стратегическую модель кризисной коммуникации и в этом процессе наибольшая ответственность ложится на профессиональные медиаорганизации и журналистов".

    Burhanəddin Duran: Dövlətlər özünəməxsus strateji kommunikasiya siyasətlərini yaratmalıdır
