İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Burhanəddin Duran: Dövlətlər özünəməxsus strateji kommunikasiya siyasətlərini yaratmalıdır

    Region
    • 02 dekabr, 2025
    • 12:21
    Burhanəddin Duran: Dövlətlər özünəməxsus strateji kommunikasiya siyasətlərini yaratmalıdır

    Dövlətlər milli maraqlarını və təhlükəsizliyini qoruya bilməsi üçün özünəməxsus strateji kommunikasiya siyasətlərini yaratmalıdır.

    "Report"un Türkiyə bürosu məlumat verir ki, bunu ölkənin Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri professor Burhanəddin Duran Avropa İttifaqının "Erasmus+" Proqramı çərçivəsində dəstək alan "Fövqəladə vəziyyət Jurnalistikası: Xəbərlərin fəlakətə çevrilməsinin qarşısının alınması" layihəsi ilə ilə bağlı keçirilən beynəlxalq tədbirdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda informasiyaya çıxışın asan olduğu, lakin həqiqi məlumatla saxta informasiyanı ayırmağın getdikcə çətinləşdiyi bir dövrdür. Xüsusilə, süni intellektin təsiri ilə bu, daha ciddi bir məsələyə çevrilib:

    "Dezinformasiya, yalan və manipulyativ xəbərlər o qədər sürətlə yayılır ki, bəzən başqa bir ölkədə baş verən fəlakət yerli hadisə kimi göstərilir və bu, ciddi ictimai təsir yaradır. Belə bir vəziyyətdə böhran kommunikasiyasına dair strateji modelə sahib olmaq zəruridir. Bu prosesdə ən böyük məsuliyyət professional media qurumlarının və peşəkar jurnalistlərin üzərinə düşür".

    Burhanəddin Duran Türkiyə jurnalistika ekstremal jurnalistika

    Son xəbərlər

    12:48

    Azərbaycan güləşçisi: "Vladiqafqazdakı turnirdə heç bir rəqibimə şans vermədim"

    Fərdi
    12:42

    Azərbaycanda dənizçilər üçün xüsusi hazırlıq proqramına yeni səriştə əlavə olunub

    İnfrastruktur
    12:39
    Foto

    Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 120 illik yubileyi qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    12:36
    Foto

    FHN şimal zonasında mülki müdafiənin təşkili ilə bağlı müşavirələr keçirib

    Hadisə
    12:33

    İstanbul derbisində "Qalatasaray"ın futbolçusunun üzünə alışqan atan azarkeş saxlanılıb

    Futbol
    12:26

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Azərbaycanda 5 müəssisənin səhmləri təkrar pul hərracına çıxarılacaq

    Biznes
    12:25

    "Samsung" Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 27 %-ni itirib

    İKT
    12:24

    Gürcüstan DİN: Etirazlarda sağlamlığa zərərli maddələrdən istifadə olunmayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti