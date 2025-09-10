Турция призвала международное сообщество усилить давление на Израиль
В регионе
- 10 сентября, 2025
- 22:38
Турция ожидает от международного сообщества и от всех ответственных правительств более эффективных сдерживающих шагов в отношении Израиля.
Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в эфире телеканала TRT Haber.
"То, что делает Израиль, крайне опасно не только для Газы и региона, но и для человечества и мира", - отметил он.
Более того, Дж. Йылмаз подчеркнул, что своими действиями Израиль попирает принципы справедливости на глобальном уровне.
"А это день ото дня все больше подрывает веру в справедливость, международные институты и правила", - сказал вице-президент.
Последние новости
23:45
МВД Польши сообщило об обнаружении обломков 16 беспилотниковДругие страны
23:32
В Афганистане разбился вертолет с министром и губернатором провинцииДругие страны
23:26
Видео
В США совершено покушение на сторонника ТрампаДругие страны
23:18
Макрон обсудил с Туском и Рютте нарушение польской границы российскими БПЛАДругие страны
23:16
В Тбилиси на площади Свободы произошли столкновения протестующих с полициейВ регионе
23:10
Премьер-министр: Катар непременно ответит на израильский удар по ДохеДругие страны
23:08
Во Франции в акции протеста "Заблокируем все" участвовали около 175 тыс. человекДругие страны
22:57
Президент Польши обсудил с Трампом инцидент с дронами - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:50