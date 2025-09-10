ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    В регионе
    • 10 сентября, 2025
    • 22:38
    Турция призвала международное сообщество усилить давление на Израиль

    Турция ожидает от международного сообщества и от всех ответственных правительств более эффективных сдерживающих шагов в отношении Израиля.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в эфире телеканала TRT Haber.

    "То, что делает Израиль, крайне опасно не только для Газы и региона, но и для человечества и мира", - отметил он.

    Более того, Дж. Йылмаз подчеркнул, что своими действиями Израиль попирает принципы справедливости на глобальном уровне.

    "А это день ото дня все больше подрывает веру в справедливость, международные институты и правила", - сказал вице-президент.

    Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıb

