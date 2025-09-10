Турция призвала международное сообщество усилить давление на Израиль

Турция ожидает от международного сообщества и от всех ответственных правительств более эффективных сдерживающих шагов в отношении Израиля.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в эфире телеканала TRT Haber.

"То, что делает Израиль, крайне опасно не только для Газы и региона, но и для человечества и мира", - отметил он.

Более того, Дж. Йылмаз подчеркнул, что своими действиями Израиль попирает принципы справедливости на глобальном уровне.

"А это день ото дня все больше подрывает веру в справедливость, международные институты и правила", - сказал вице-президент.