İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıb

    Region
    • 10 sentyabr, 2025
    • 22:18
    Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıb

    Beynəlxalq ictimaiyyətdən, məsuliyyət daşıyan bütün hökumətlərdən İsraillə bağlı daha təsirli və çəkindirici mövqe nümayiş etdirmələrini gözləyirik.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz "TRT Haber" telekanalının efirində bildirib.

    O qeyd edib ki, Türkiyə İsrail üzərindəki təzyiqlərin mütləq şəkildə artırılmasını gözləyir:

    "İsrailin etdikləri yalnız Qəzza və bölgə üçün deyil, insanlıq və qlobal səviyyədə sülh və ədalət üçün də son dərəcə təhlükəlidir".

    C. Yılmaz İsrailin atdığı addımlarla beynəlxalq səviyyədə "ədalət" anlayışını içi boş anlayışa çevirdiyini vurğulayıb.

    "Bu isə dünyada ədalətə, qurumlara və qaydalara olan inamı gündən-günə daha da sarsıdır", - vitse-prezident deyib.

    Cevdet Yılmaz Türkiyə İsrail

    Son xəbərlər

    22:31

    CPC dəniz terminalında neft sızması nəticəsində dəymiş 2,1 milyon dollarlıq təzminatı ödəyib

    Region
    22:23
    Video

    NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblər

    Digər ölkələr
    22:23

    Yəməndə İsrail zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 35-ə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:18

    Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıb

    Region
    22:07

    Polşa Baş nazirinin həyat yoldaşının avtomobili oğurlanıb

    Digər ölkələr
    21:54

    Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşüb

    Hadisə
    21:53

    Dünya çempionu olan qapıçı 40 yaşında karyerasını bitirib

    Futbol
    21:48

    Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

    Hadisə
    21:42

    Netanyahu Yəməndə husiləri yeni zərbələrlə hədələyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti