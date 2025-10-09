Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    • 09 октября, 2025
    • 23:31
    Турция приложила все усилия на глобальном уровне для прекращения войны в Газе

    Турция приложила все усилия на глобальном уровне для прекращения войны в Газе.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в своем интервью TRT Haber.

    "Есть моменты, которые не зависят от нас. Нам просто нужно больше силы воли, больше усилий. Мы довольны достигнутым результатом", - сказал он.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу предложенного им мирного плана.

