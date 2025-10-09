Fidan: Türkiyə Qəzza məsələsinin həlli üçün beynəlxalq səviyyədə səy göstərib
Region
- 09 oktyabr, 2025
- 23:14
Türkiyə Qəzza məsələsinin həlli üçün beynəlxalq səviyyədə səy göstərib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "TRT Haber"ə açıqlamasında deyib.
"Elə məqamlar var ki, onlar bizim taleyimiz deyil. Sadəcə daha çox iradəyə, daha çox səylə işləməyə, ehtiyac var. Əldə edilən nəticəyə görə şadıq", - o bildirib.
Xatırladaq ki, ABŞ lideri Donald Tramp İsrail və HƏMAS-ın onun təklif etdiyi sülh planının birinci mərhələsi üzrə saziş imzaladığını bildirmişdi.
