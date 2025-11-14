Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию против лидеров наркосетей

МВД Турции провел масштабную операцию против лидеров пяти организованных преступных группировок, занимающихся международной наркоторговлей и отмыванием денег.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X.

По его словам, силовые структуры готовили операцию в течение пяти месяцев при сотрудничестве с правоохранительными органами 11 стран, в том числе Азербайджана.

Операция единовременно проведена в Стамбуле и 22 провинциях Турции. Министр подчеркнул, что целью операции стали пять международных организованных преступных групп, всего задержаны 138 человек. Общая стоимость арестованного имущества оценивается примерно в 15 млрд турецких лир ($ более 354 млн).

В рамках расследования деятельности данных группировок по сей день в Турции и за ее пределами были изъяты 18 тонн 129 кг наркотических и психотропных веществ, а также 1 290 000 таблеток.