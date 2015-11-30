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    Турция предприняла меры против "С-400" России

    Турция установила новую систему ПВО на границе с Сирией

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Турция установила новую систему противовоздушной обороны Koral на границе с Сирией. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ. 

    Согласно информации, этот шаг Турции обусловлен размещением Россией в Сирии зенитно-ракетного устройства "С-400".  

    Эта система фиксирует и обезвреживает угрожающие ракеты, полеты самолетов и сигналы радаров.

    Система Koral c 2015 года внесена в список инвентаря Вооруженных сил Турции и впервые была установлена в Измире для обороны воздушных границ в Эгейском море. 

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