Турция предприняла меры против "С-400" России

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Турция установила новую систему противовоздушной обороны Koral на границе с Сирией.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, этот шаг Турции обусловлен размещением Россией в Сирии зенитно-ракетного устройства "С-400".

Эта система фиксирует и обезвреживает угрожающие ракеты, полеты самолетов и сигналы радаров.

Система Koral c 2015 года внесена в список инвентаря Вооруженных сил Турции и впервые была установлена в Измире для обороны воздушных границ в Эгейском море.