Минфин не будет осуществлять функции Секретариата Комиссии по сметам крупных госкомпаний

Президент Ильхам Алиев внес изменение в "Положение о Министерстве финансов", утвержденное указом от 9 февраля 2009 года.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, упразднена функция министерства по ведению Секретариата Комиссии по сметам доходов и расходов крупных государственных компаний.