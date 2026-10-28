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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Минфин не будет осуществлять функции Секретариата Комиссии по сметам крупных госкомпаний

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 16:53
    Минфин не будет осуществлять функции Секретариата Комиссии по сметам крупных госкомпаний

    Президент Ильхам Алиев внес изменение в "Положение о Министерстве финансов", утвержденное указом от 9 февраля 2009 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

    Согласно указу, упразднена функция министерства по ведению Секретариата Комиссии по сметам доходов и расходов крупных государственных компаний.

    Ильхам Алиев
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