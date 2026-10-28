Минфин не будет осуществлять функции Секретариата Комиссии по сметам крупных госкомпаний
Финансы
- 28 октября, 2026
- 16:53
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Президент Ильхам Алиев внес изменение в "Положение о Министерстве финансов", утвержденное указом от 9 февраля 2009 года.
Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.
Согласно указу, упразднена функция министерства по ведению Секретариата Комиссии по сметам доходов и расходов крупных государственных компаний.
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