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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Maliyyə Nazirliyinin vəzifələrindən biri ləğv olunub

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 16:20
    Maliyyə Nazirliyinin vəzifələrindən biri ləğv olunub

    Prezident İlham Əliyev 2009-cu il 9 fevral tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə"də dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.

    Fərmana əsasən, nazirliyin iri dövlət şirkətlərinin gəlirlər və xərclər smetaları üzrə Komissiyanın Katibliyinin funksiyalarını həyata keçirmək vəzifəsi ləğv olunub.

    İlham Əliyev Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi
    Минфин не будет осуществлять функции Секретариата Комиссии по сметам крупных госкомпаний
    44 filmi
    44 filmi

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