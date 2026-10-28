Названы знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх

Флаг Азербайджана на церемонии открытия IV Юношеских летних Олимпийских игр в Дакаре понесут пловцы Сулейман Исмаилзаде и Марьям Джавадова.

Как сообщили Report в Национальном олимпийском комитете, церемония открытия игр состоится 31 октября на стадионе "Абдулай Вад" в Дакаре.

Исмаилзаде является победителем III Игр стран СНГ и бронзовым призером VI Игр исламской солидарности, а Джавадова - бронзовая призерка VI Игр исламской солидарности.