Названы знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх
Индивидуальные
- 28 октября, 2026
- 17:09
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Флаг Азербайджана на церемонии открытия IV Юношеских летних Олимпийских игр в Дакаре понесут пловцы Сулейман Исмаилзаде и Марьям Джавадова.
Как сообщили Report в Национальном олимпийском комитете, церемония открытия игр состоится 31 октября на стадионе "Абдулай Вад" в Дакаре.
Исмаилзаде является победителем III Игр стран СНГ и бронзовым призером VI Игр исламской солидарности, а Джавадова - бронзовая призерка VI Игр исламской солидарности.
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Названы знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играхИндивидуальные