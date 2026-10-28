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    Süleyman İsmayılzadə və Məryəm Cavadova Dakar-2026-da Azərbaycanın bayraqdarları olacaq

    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2026
    • 16:14
    Süleyman İsmayılzadə və Məryəm Cavadova Dakar-2026-da Azərbaycanın bayraqdarları olacaq

    Dakar-2026 Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimində iştirak edəcək Azərbaycanın komandasının bayraqdarları müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Oktyabrın 31-də Dakardakı Abdulaye Vade stadionunda keçiriləcək açılış mərasimində Azərbaycan bayrağını üzgüçülər Süleyman İsmayılzadə və Məryəm Cavadova daşıyacaq.

    Qeyd edək ki, Süleyman İsmayılzadə III MDB Oyunlarının qalibi, VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının isə bürünc mükafatçısıdır. Məryəm Cavadova isə VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bürünc medalçısıdır.

    Süleyman İsmayılzadə Məryəm Cavadova Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi (MOK)
    Названы знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх
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