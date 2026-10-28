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    "Карабах" оштрафован на 6 тыс. манатов после матча с "Сабах"

    Футбол
    • 28 октября, 2026
    • 16:54
    Карабах оштрафован на 6 тыс. манатов после матча с Сабах

    ФК "Карабах" оштрафован на 6 тыс. манатов из-за оскорбительных высказываний болельщиков в адрес соперника в матче премьер-лиги Азербайджана с "Сабахом".

    Как передает Report, решение было принято на заседании Дисциплинарного комитета АФФА по итогам нарушений в матче IX тура.

    Во время игры болельщики "Карабаха" массово выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес команды соперника. Поскольку это происходит уже второй раз в текущем сезоне, клуб оштрафован на 6 тыс. манатов.

    Кроме того, в ходе матча фанаты "Карабаха" сломали на стадионе 27 кресел. Принято решение, что ущерб, нанесенный стадиону, будет покрыт агдамским клубом.

    Напомним, что встреча между двумя клубами завершилась безголевой ничьей.

    ФК Карабах Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА)
    "Qarabağ" klubu 6 000 manat cərimələnib
    44 filmi
    44 filmi

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