"Карабах" оштрафован на 6 тыс. манатов после матча с "Сабах"

ФК "Карабах" оштрафован на 6 тыс. манатов из-за оскорбительных высказываний болельщиков в адрес соперника в матче премьер-лиги Азербайджана с "Сабахом".

Как передает Report, решение было принято на заседании Дисциплинарного комитета АФФА по итогам нарушений в матче IX тура.

Во время игры болельщики "Карабаха" массово выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес команды соперника. Поскольку это происходит уже второй раз в текущем сезоне, клуб оштрафован на 6 тыс. манатов.

Кроме того, в ходе матча фанаты "Карабаха" сломали на стадионе 27 кресел. Принято решение, что ущерб, нанесенный стадиону, будет покрыт агдамским клубом.

Напомним, что встреча между двумя клубами завершилась безголевой ничьей.