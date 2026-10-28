"Карабах" оштрафован на 6 тыс. манатов после матча с "Сабах"
Футбол
- 28 октября, 2026
- 16:54
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
ФК "Карабах" оштрафован на 6 тыс. манатов из-за оскорбительных высказываний болельщиков в адрес соперника в матче премьер-лиги Азербайджана с "Сабахом".
Как передает Report, решение было принято на заседании Дисциплинарного комитета АФФА по итогам нарушений в матче IX тура.
Во время игры болельщики "Карабаха" массово выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес команды соперника. Поскольку это происходит уже второй раз в текущем сезоне, клуб оштрафован на 6 тыс. манатов.
Кроме того, в ходе матча фанаты "Карабаха" сломали на стадионе 27 кресел. Принято решение, что ущерб, нанесенный стадиону, будет покрыт агдамским клубом.
Напомним, что встреча между двумя клубами завершилась безголевой ничьей.
Последние новости
17:51
Подача заявок на ипотеку будет осуществляться с помощью SIMA ImzaФинансы
17:51
Рамиль Гасан обсудил с Джевдетом Йылмазом азербайджано-турецкие отношенияВнешняя политика
17:39
АЖД: Новые электропоезда из Китая будут курсировать на маршруте Баку–Газах–БакуИнфраструктура
17:34
В Азербайджане изменились правила выдачи ипотечных кредитов по гослинииФинансы
17:30
В Подмосковье автотобус столкнулся с грузовиком, пять человек пострадалиВ регионе
17:28
ЕС исключает импорт российского газа независимо от исхода войны в УкраинеДругие страны
17:22
AФФА наказала игроков молодежных команд "Сабах" и "Карабах"Футбол
17:15
Путин: Турецкие инвесторы готовы выкупить часть доли в АЭС "Аккую"Энергетика
17:09
Названы знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играхИндивидуальные