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    ЕК одобрила план Венгрии на 5,4 млрд евро в рамках оборонной программы SAFE

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 17:01
    ЕК одобрила план Венгрии на 5,4 млрд евро в рамках оборонной программы SAFE

    Еврокомиссия одобрила выделение Венгрии кредит в 5,4 млрд евро по оборонной программе SAFE, завершив утверждение национальных планов в рамках первоначального раунда программы.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

    "Комиссия сегодня утром одобрила последний из оставшихся планов - венгерский", - сказал Ренье. Теперь план Венгрии должен получить одобрение Совета ЕС.

    По словам представителя Еврокомиссии, после утверждения всех национальных планов стал известен окончательный объем нераспределенных средств SAFE - чуть менее 21 млрд евро.

    Еврокомиссия намерена провести новый опрос заинтересованности стран-членов ЕС в получении дополнительных кредитов. Весь процесс должен быть завершен до конца года, отметил Ренье.

    При этом возможность претендовать на оставшиеся средства будет открыта для всех стран ЕС, в том числе тех, которые не участвовали в первоначальном раунде.

    Программа SAFE (Security Action for Europe) предусматривает предоставление до 150 млрд евро в виде кредитов для совместных оборонных закупок и укрепления оборонно-промышленного потенциала стран Евросоюза.

    Еврокомиссия Национальная оборона Венгрия
    European Commission approves €5.4B loan for Hungary under SAFE
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