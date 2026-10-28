ЕК одобрила план Венгрии на 5,4 млрд евро в рамках оборонной программы SAFE

Еврокомиссия одобрила выделение Венгрии кредит в 5,4 млрд евро по оборонной программе SAFE, завершив утверждение национальных планов в рамках первоначального раунда программы.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

"Комиссия сегодня утром одобрила последний из оставшихся планов - венгерский", - сказал Ренье. Теперь план Венгрии должен получить одобрение Совета ЕС.

По словам представителя Еврокомиссии, после утверждения всех национальных планов стал известен окончательный объем нераспределенных средств SAFE - чуть менее 21 млрд евро.

Еврокомиссия намерена провести новый опрос заинтересованности стран-членов ЕС в получении дополнительных кредитов. Весь процесс должен быть завершен до конца года, отметил Ренье.

При этом возможность претендовать на оставшиеся средства будет открыта для всех стран ЕС, в том числе тех, которые не участвовали в первоначальном раунде.

Программа SAFE (Security Action for Europe) предусматривает предоставление до 150 млрд евро в виде кредитов для совместных оборонных закупок и укрепления оборонно-промышленного потенциала стран Евросоюза.