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    Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 16:53
    Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции

    Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции о сотрудничестве правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в борьбе с коррупцией.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

    "Мекканская конвенция о сотрудничестве правоохранительных органов стран ОИС была принята в 2022 году в городе Джидда, Саудовская Аравия. Азербайджан также принимал активное участие в подготовке и принятии данного документа", - отметил он.

    Генпрокурор напомнил, что Азербайджан принимал участие и в двух предыдущих встречах, а третья прошла в Баку 27-28 октября.

    "В рамках этой встречи Азербайджан наряду с другими государствами присоединился к конвенции. Документ уже подписан, и мы надеемся, что в ближайшее время он будет ратифицирован, после чего положения конвенции будут имплементированы в законодательство Азербайджана", - заявил Алиев.

    По его словам, присоединение Азербайджана к конвенции на данном этапе имеет особое значение в связи с предстоящим председательством страны в этом формате ОИС.

    "Как известно, в предстоящие годы Азербайджан будет осуществлять председательство в этом формате в рамках Организации исламского сотрудничества. Надеюсь, что в этот период наша страна продолжит эффективное сотрудничество со всеми государствами ОИС во всех направлениях, в том числе в сфере борьбы с коррупцией", - подчеркнул он.

    Генпрокурор также отметил, что борьба с коррупцией остается одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана.

    "Президент Ильхам Алиев демонстрирует свою политическую волю в сфере борьбы с коррупцией. Как вам известно, Азербайджан присоединился к соответствующим конвенциям ООН, а также другим региональным и международным соглашениям в этой области. Мекканская конвенция является новой платформой для сотрудничества в данной сфере. Считаю, что наша деятельность в этом направлении также будет успешной", - заключил он.

    Кямран Алиев Организация исламского сотрудничества (ОИС) Мекканское соглашение
    Azərbaycan Məkkə Konvensiyasına qoşulub
    Azerbaijan joins Makkah Convention on anti-corruption co-op among OIC states
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