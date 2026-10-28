Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции о сотрудничестве правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в борьбе с коррупцией.

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"Мекканская конвенция о сотрудничестве правоохранительных органов стран ОИС была принята в 2022 году в городе Джидда, Саудовская Аравия. Азербайджан также принимал активное участие в подготовке и принятии данного документа", - отметил он.

Генпрокурор напомнил, что Азербайджан принимал участие и в двух предыдущих встречах, а третья прошла в Баку 27-28 октября.

"В рамках этой встречи Азербайджан наряду с другими государствами присоединился к конвенции. Документ уже подписан, и мы надеемся, что в ближайшее время он будет ратифицирован, после чего положения конвенции будут имплементированы в законодательство Азербайджана", - заявил Алиев.

По его словам, присоединение Азербайджана к конвенции на данном этапе имеет особое значение в связи с предстоящим председательством страны в этом формате ОИС.

"Как известно, в предстоящие годы Азербайджан будет осуществлять председательство в этом формате в рамках Организации исламского сотрудничества. Надеюсь, что в этот период наша страна продолжит эффективное сотрудничество со всеми государствами ОИС во всех направлениях, в том числе в сфере борьбы с коррупцией", - подчеркнул он.

Генпрокурор также отметил, что борьба с коррупцией остается одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана.

"Президент Ильхам Алиев демонстрирует свою политическую волю в сфере борьбы с коррупцией. Как вам известно, Азербайджан присоединился к соответствующим конвенциям ООН, а также другим региональным и международным соглашениям в этой области. Мекканская конвенция является новой платформой для сотрудничества в данной сфере. Считаю, что наша деятельность в этом направлении также будет успешной", - заключил он.