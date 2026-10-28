Минкульт Аджарии предлагает создать совместный молодежный оркестр с Азербайджаном - Эксклюзив

Одним из перспективных проектов культурного сотрудничества Аджарии и Азербайджана может стать совместный молодежный оркестр, который объединит молодых исполнителей и музыкантов из Аджарии и Баку.

Об этом в интервью Report на полях Всемирного форума межкультурного диалога в Баку заявила министр культуры Аджарской Автономной Республики (Грузия), артист ЮНЕСКО во имя мира и пианистка международного уровня Элисо Болквадзе.

"Интересным проектом могло бы стать создание совместного молодежного оркестра с участием молодых артистов и музыкантов из Аджарии и Азербайджана. Такой проект был бы очень полезным, поскольку позволил бы молодым музыкантам из наших регионов выступать вместе", - сказала она.

Болквадзе добавила, что Министерство культуры Аджарии уже работает над созданием нового молодежного оркестра, что открывает дополнительные возможности для сотрудничества с Азербайджаном.

По ее словам, стороны также намерены активизировать взаимодействие в театральной и музыкальной сферах, а также в области сохранения и популяризации культурного наследия.

"Азербайджан и Грузия - дружественные страны и стратегические партнеры, которых на протяжении многих лет связывают тесные отношения. Культурные связи между нашими странами существовали всегда. Азербайджанские и грузинские художники, певцы и творческие коллективы регулярно выступали в Баку. Я сама неоднократно выступала в Азербайджане, в том числе на фестивале в Габале", - отметила министр.

Одним из направлений дальнейшего сотрудничества, по ее словам, могут стать обмены между театральными коллективами.

"Азербайджанские театры могли бы приезжать в Аджарию, а наши театры - в Азербайджан", - пояснила Болквадзе.

Она также сообщила о планах провести к концу июня мероприятие, посвященное ковровому искусству. Во время визита в один из музеев Баку министр ближе познакомилась с богатым ковровым наследием Азербайджана.

"Было бы очень интересно представить в Грузии историю и технику азербайджанского ковроткачества, а также рассказать о наших традициях. Уверена, что нам есть чем поделиться друг с другом", - подчеркнула она.

Говоря о роли искусства в укреплении взаимопонимания между народами, Болквадзе отметила, что музыка и культура способны преодолевать языковые и культурные барьеры.

"Культурная дипломатия имеет огромное значение, особенно в современном мире, где существует множество конфликтов. Именно музыка и искусство помогают объединять людей независимо от языка и культурных различий", - заявила министр.

По ее словам, проходящий в Баку Всемирный форум межкультурного диалога наглядно демонстрирует, как культура может объединять людей.

Гюльнар Махмудова, Нихат Пир