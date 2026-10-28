Путин: Турецкие инвесторы готовы выкупить часть доли в АЭС "Аккую"

Турецкие инвесторы готовы выкупить часть доли "Росатома" в проекте АЭС "Аккую" в Турции.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки в рамках саммита "Россия-Африка".

"Там полностью наше финансирование, все $25 млрд. Это 100% российские инвестиции. Там на уникальных условиях - мы строим, эксплуатируем, владеем. Правда, сейчас внутри Турции нашлись компании, которые хотят тоже быть участниками этого процесса и готовы выкупить часть пакета. Мы это только приветствуем", - сказал он.