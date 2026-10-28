Путин: Турецкие инвесторы готовы выкупить часть доли в АЭС "Аккую"
Энергетика
- 28 октября, 2026
- 17:15
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Турецкие инвесторы готовы выкупить часть доли "Росатома" в проекте АЭС "Аккую" в Турции.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки в рамках саммита "Россия-Африка".
"Там полностью наше финансирование, все $25 млрд. Это 100% российские инвестиции. Там на уникальных условиях - мы строим, эксплуатируем, владеем. Правда, сейчас внутри Турции нашлись компании, которые хотят тоже быть участниками этого процесса и готовы выкупить часть пакета. Мы это только приветствуем", - сказал он.
Putin: Türkiyəli investorlar "Akkuyu" AES layihəsində "Rosatom"un payının bir hissəsini almağa hazırdır
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