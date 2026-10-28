Putin: Türkiyəli investorlar "Akkuyu" AES layihəsində "Rosatom"un payının bir hissəsini almağa hazırdır
Energetika
- 28 oktyabr, 2026
- 17:29
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Türkiyəli investorlar bu ölkədəki "Akkuyu" atom elektrik stansiyası (AES) layihəsində "Rosatom"un payının bir hissəsini satın almağa hazırdırlar.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin "Rusiya-Afrika" sammiti çərçivəsində sərgini ziyarət edərkən bildirib.
"Orada maliyyələşmə tamamilə bizə məxsusdur, bütün 25 milyard dollar. Bu, 100 % Rusiya sərmayəsidir. İndi Türkiyə daxilində də bu prosesin iştirakçısı olmaq istəyən və paketin bir hissəsini satın almağa hazır olan şirkətlər tapılıb. Biz bunu ancaq alqışlayırıq", - o bildirib.
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