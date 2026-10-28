AФФА наказала игроков молодежных команд "Сабах" и "Карабах"

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) наказал игроков клубов "Сабах" и "Карабах".

Как сообщает Report, это произошло из-за событий, произошедших во время матча "Карабах" - "Сабах" в юношеской Лиге АФФА U-17.

Игроки "Сабаха" Кянан Алиев и Низами Набиев наказаны за действия против судей. Кянан Алиев, получивший красную карточку за оскорбление судьи на 21-й минуте матча, и Низами Набиев, удаленный с поля за драку на 90+2-й минуте, наказаны на 6 игр за использование неэтичных выражений в адрес судей.

Помимо этого, клуб "Сабах" оштрафован на 1000 манатов.

Игрок "Карабаха" Айхан Ибадов также был удален с поля после получения красной карточки за драку. Ему не разрешат играть в следующих 4 играх.

Еще один игрок представителя Агдама Ибрагим Садигли, был удален с поля на 90+2 минуте за использование неэтичных выражений в адрес судей. Он дисквалифицирован на 5 игр.

Кроме того, в матче между "Имишли" и "Шамахы" в рамках юношеской Лиги АФФА U-17 помощник тренера гостей Тарлан Искендеров получил красную карточку на 68-й минуте за оскорбление судьи. Ему не разрешат играть в технической зоне в следующих 5 играх.

В матче "Имишли" - "Туран Товуз" в рамках юношеской Лиги АФФА, игрок гостей Угур Кишиев получил вторую желтую карточку на 90-й минуте за задержку возобновления игры и покинул поле. После красной карточки за оскорбление судьи он не сможет участвовать в следующих 6 играх.

Клуб "Туран Товуз" заплатит штраф в размере 1000 манатов.