İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    AFFA "Sabah" və "Qarabağ"ın U-17 komandalarının futbolçularını cəzalandırıb

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2026
    • 16:51
    AFFA Sabah və Qarabağın U-17 komandalarının futbolçularını cəzalandırıb

    AFFA İntizam Komitəsi "Sabah" və "Qarabağ" klublarının futbolçularını cəzalandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, buna AFFA U-17 Liqasında keçirilmiş "Qarabağ" – "Sabah" oyununda baş verən hadisələr səbəb olub.

    "Sabah"ın futbolçuları Kənan Əliyev və Nizami Nəbiyev hakimlərə qarşı hərəkətlərinə görə cəzalandırılıblar. Qarşılaşmanın 21-ci dəqiqəsində hakimi təhqir etdiyi üçün qırmızı vərəqə alan Kənan Əliyev, 90+2-ci dəqiqədə dava etdiyinə görə meydandan qovulan Nizami Nəbiyev oyun başa çatdıqdan sonra hakimlər briqadasına qarşı qeyri-etik ifadələr işlətdiklərinə görə müvafiq olaraq 6 oyunluq cəzalanıblar.

    Bundan əlavə, "Sabah" klubu 1000 manat cərimələnib.

    "Qarabağ"ın futbolçusu Ayxan İbadov da dava etdiyinə görə qırmızı vərəqə alaraq meydandan kənarlaşdırılıb. O, növbəti 4 oyuna buraxılmayacaq.

    Ağdam təmsilçisinin digər oyunçusu İbrahim Sadiqli isə 90+2-ci dəqiqədə hakimlər briqadasına qarşı qeyri-etik ifadələr işlətdiyinə görə qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub. O, 5 oyunluq diskvalifikasiya edilib.

    Bundan əlavə, AFFA U-17 Liqasında keçirilmiş "İmişli" – "Şamaxı" oyununda qonaq komandanın köməkçi məşqçisi Tərlan İsgəndərov 68-ci dəqiqədə hakimi təhqir etdiyinə görə qırmızı vərəqə alıb. O, bu səbəbdən növbəti 5 oyunda texniki zonada yer ala bilməyəcək.

    AFFA Gənclər Liqasında keçirilmiş "İmişli" – "Turan Tovuz" matçında isə qonaq komandanın futbolçusu Uğur Kişiyev 90-cı dəqiqədə oyun bərpasını ləngitdiyinə görə ikinci sarı vərəqə alaraq meydanı tərk edib. O, qırmızı vərəqədən sonra hakimi təhqir etdiyinə görə növbəti 6 oyunda iştirak edə bilməyəcək.

    "Turan Tovuz" klubu isə 1000 manat cərimə ödəyəcək.

    AFFA İntizam Komitəsi Qarabağ FK Sabah FK
    AФФА наказала игроков молодежных команд "Сабах" и "Карабах"
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:42
    Qafqaz Media Forumunda rəqəmsal transformasiya və yeni kommunikasiya modelləri müzakirə edilib
    Media
    17:39
    Foto
    "İblis" tamaşası beynəlxalq festivalda mükafata layiq görülüb
    Mədəniyyət siyasəti
    17:36
    Zakir Əhmədov: "Yeni skorinq məhsulu müştərilərin ödəniş davranışlarının təhlilinə imkan verəcək"
    Maliyyə
    17:32
    Acarıstanın mədəniyyət naziri Azərbaycanla birgə orkestrin yaradılmasını təklif edib - Eksklüziv
    Xarici siyasət
    17:30
    Fond: İpoteka kreditinə müraciət zamanı SİMA rəqəmsal imzanın üztanıma texnologiyası tətbiq ediləcək
    Maliyyə
    17:29
    Putin: Türkiyəli investorlar "Akkuyu" AES layihəsində "Rosatom"un payının bir hissəsini almağa hazırdır
    Energetika
    17:26
    Ramil Həsən Cevdet Yılmazla Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini müzakirə edib
    Xarici siyasət
    17:25
    AMB rəsmisi: "Maliyyə sektorunda vahid məlumat mənbəyi problemi mövcuddur"
    Maliyyə
    17:22
    Azərbaycanda dövlətdən kirayəyə mənzil götürmüş şəxs ipoteka krediti ala bilməyəcək
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti