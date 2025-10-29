Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Турция празднует 102-ую годовщину со дня основания Республики

    В регионе
    • 29 октября, 2025
    • 00:00
    Сегодня исполняется 102-ая годовщина со дня провозглашения Турецкой Республики.

    Как сообщает Report, 29 октября 1923 года Великое национальное собрание Турции провозгласило создание Республики.

    В 1925 году был принят закон о торжественном праздновании этой даты как День образования Турецкого государства.

    Борцам за свободу страны нелегко далось создание Турецкой Республики. Они строили свою государственность, пройдя многие испытания.

    Турецкая Республика была создана после распада Османской империи. Потерпев поражение в Первой мировой войне, Османское государство пережило оккупацию. 23 апреля 1920 года в Анкаре было учреждено Великое Национальное Собрание (парламент). 1 ноября 1922 года Османское государство было упразднено. Возглавляемое Мустафой Кемалем Ататюрком освободительное движение в Турции привело к 2023 году к победе национальных сил.

    С 1923 года в Турции действовала парламентская форма управления государством, а в 2018 году страна перешла на президентскую форму правления.

    Первым президентом Турции являлся Мустафа Кемаль Ататюрк (1923-1938). После провозглашения республики 29 октября 1923 года он был единогласно избран президентом и занимал этот пост до своей смерти 10 ноября 1938 года.

    Площадь Турецкой Республики составляет 783 тыс. кв. км, а численность населения - более 86 миллионов человек.

    Сегодня президентом Турции является Реджеп Тайип Эрдоган. Партия справедливости и развития, председателем которой является Эрдоган, впервые победила на парламентских выборах в 2002 году, и с этого времени она является правящей партией Турции.

    Сегодня Турция является членом многих международных организаций, в том числе НАТО. Анкара играет важную роль в укреплении интеграции между тюркскими государствами. Это особенно проявляется в деятельности Организации тюркских государств (ОТГ).

