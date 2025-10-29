İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının 102 illiyidir

    Region
    • 29 oktyabr, 2025
    • 00:00
    Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının 102 illiyidir

    Bu gün Türkiyə Respublikasının qurulmasının 102 illiyidir.

    "Report" xatırladır ki, 1923-cü il oktyabrın 29-da Türkiyə Böyük Millət Məclisi Cümhuriyyəti elan edib.

    İki il sonra - 1925-ci ildə 29 oktyabrın türk dövlətinin yaranması günü kimi qeyd olması barədə qanun qəbul olunub.

    Birinci Dünya müharibəsində Osmanlı İmperiyası məğlubiyyətə uğrayandan sonra ərazisi işğala məruz qaldı. Həmin vaxt Mustafa Kamal Atatürkün başçılıq etdiyi hərəkatın mübarizəsi 1923-cü ildə milli qüvvələrin qələbəsi ilə başa çatıb.

    1923-cü ildən Türkiyədə parlament üsul idarəsi dövlət idarəetmə forması mövcud idi. Ölkə 2018-ci ildən prezident üsul-idarəsinə keçib.

    Türkiyənin ilk Prezidenti Mustafa Kamal Atatürk (1923-1938) olub.

    Hazırda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğandır. Onun sədri olduğu Ədalət və İnkişaf Partiyası ilk dəfə 2002-ci ildə parlament seçkilərində qalib gəlib. Həmin dövrdən Türkiyənin hakim partiyasıdır.

    Bu gün Türkiyə bir çox beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən NATO-nun üzvü, dünyada əsas siyasi aktorlarından biridir. Ankara, həmçinin türk dövlətləri arasında inteqrasiyanın güclənməsində mühüm oynayır. Bu, xüsusilə Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) daxilindəki fəaliyyətdə özünü göstərir.

    Türkiyə Cümhuriyyəti Mustafa Kamal Atatürk Rəcəb Tayyib Ərdoğan Osmanlı
    Турция празднует 102-ую годовщину со дня основания Республики

    Son xəbərlər

    00:28

    "Rheinmetall" yeni lazer silahının sınağını başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    00:00

    Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının 102 illiyidir

    Region
    23:53

    HƏMAS Rəfahdakı atışmada iştirakını inkar edir

    Digər ölkələr
    23:53

    ABŞ Konqresi maliyyələşdirmə haqda qanun layihəsini 13-cü dəfə rədd edib

    Digər ölkələr
    23:36

    ABŞ-nin Quantanamodakı hərbi bazasının aeroportu qasırğaya görə bağlanıb

    Digər ölkələr
    23:13

    Braziliyada polislərlə cinayətkarların qarşıdurmasında ölənlərin sayı 64-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:00

    Rutte: NATO Litvaya hava şarları ilə mübarizədə tam dəstək verəcək

    Digər ölkələr
    22:41

    İsrail Qəzzaya hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    22:31
    Foto
    Video

    Bakıda taxtalar yığılan ərazidə yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti