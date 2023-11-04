Турция отозвала посла из Израиля для консультаций

Турция отозвала посла Шакира Озкана Торунлара из Израиля для консультаций.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД Турции.
"В связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа, вызванной продолжающимися атаками Израиля на мирное население, и отказом Израиля от призывов к прекращению огня и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций", - отметили в министерстве.