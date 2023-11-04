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Турция отозвала посла из Израиля для консультаций

Турция отозвала посла из Израиля для консультаций Турция отозвала посла из Израиля для консультаций.
В регионе
4 ноября 2023 г. 16:43
Турция отозвала посла из Израиля для консультаций

Турция отозвала посла Шакира Озкана Торунлара из Израиля для консультаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД Турции.

"В связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа, вызванной продолжающимися атаками Израиля на мирное население, и отказом Израиля от призывов к прекращению огня и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций", - отметили в министерстве.

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