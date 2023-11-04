Турция отозвала посла из Израиля для консультаций

Турция отозвала посла из Израиля для консультаций.

Турция отозвала посла Шакира Озкана Торунлара из Израиля для консультаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД Турции.

"В связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа, вызванной продолжающимися атаками Израиля на мирное население, и отказом Израиля от призывов к прекращению огня и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций", - отметили в министерстве.