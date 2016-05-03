​Турция отменила визовый режим со странами ЕС

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Печатный орган правительства Турции Resmi Gazete опубликовал постановление Кабинета министров Турции об отмене визового режима для граждан стран-членов ЕС, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается в постановлении, эта директива вступит в силу одновременно с предоставлением гражданам Турции права безвизового въезда в Шенгенскую зону. Решение принято на основании закона "Об иностранцах и международной защите".

Предоставление безвизового режима для турецких граждан является частью соглашения, заключенного в марте между ЕС и Анкарой, согласно которому все нелегалы, прибывшие в Грецию через турецкую территорию, будут возвращаться обратно в Турцию в обмен на легальных сирийских беженцев. Кроме того, по этому соглашению Турция получит три миллиарда евро.

Еврокомиссия 4 мая представит третий отчет о прогрессе в части либерализации визового режима для граждан Турции и, если он будет одобрен, может рекомендовать отменить визы. При этом Анкара должна выполнить все требования Евросоюза, которые насчитывают 72 пункта.