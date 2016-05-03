​Турция отменила визовый режим со странами ЕС

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Печатный орган правительства Турции Resmi Gazete опубликовал постановление Кабинета министров Турции об отмене визового режима для граждан стран-членов ЕС, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечается в постановлении, эта директива вступит в силу одновременно с предоставлением гражданам Турции права безвизового въезда в Шенгенскую зону. Решение принято на основании закона "Об иностранцах и международной защите".
Предоставление безвизового режима для турецких граждан является частью соглашения, заключенного в марте между ЕС и Анкарой, согласно которому все нелегалы, прибывшие в Грецию через турецкую территорию, будут возвращаться обратно в Турцию в обмен на легальных сирийских беженцев. Кроме того, по этому соглашению Турция получит три миллиарда евро.
Еврокомиссия 4 мая представит третий отчет о прогрессе в части либерализации визового режима для граждан Турции и, если он будет одобрен, может рекомендовать отменить визы. При этом Анкара должна выполнить все требования Евросоюза, которые насчитывают 72 пункта.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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