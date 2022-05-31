Турция отменила ряд военных учений НАТО из-за Конвенции Монтре

Турция отменила и отложила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтре о недопуске военных кораблей в Черное море.

Турция отменила и отложила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтре о недопуске военных кораблей в Черное море.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

"Мы внутри процесса по Украине, взяли на себя посредническую роль. И каждый поощряет эту роль. А сможет ли Турция вести эту роль, если ввяжется в санкции. Мы ввели Конвенцию Монтре, вынуждены оставлять открытым воздушное пространство. Даже выходя за пределы Конвенции, мы просим Россию по поводу кораблей, были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили. То есть мы играем важную роль", - сказал Чавушоглу, отвечая на вопросы редакторов в агентстве Anadolu.