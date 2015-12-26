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    ​Турция отказалась от участии в коалиции с Россией и Ираном против ДАИШ

    Эрдоган: я сказал президенту Путину, что не могу сидеть рядом с главой режима, законность которого не признаю

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от сотрудничества с коалицией России, Ирана и Ирака в борьбе с ДАИШ до тех пор, пока у власти в Сирии находится президент Башар Асад.

    Как передает Report, об этом сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

    "Россия, Иран, Ирак и Сирия создали коалицию для борьбы против террористической организации ИГИЛ и предложили нам войти в нее. Однако Турция отказалась, я сказал президенту РФ Владимиру Путину, что не могу сидеть рядом с главой режима (Башаром Асадом), законность которого не признаю", - сообщил он. 

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