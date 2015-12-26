​Турция отказалась от участии в коалиции с Россией и Ираном против ДАИШ

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от сотрудничества с коалицией России, Ирана и Ирака в борьбе с ДАИШ до тех пор, пока у власти в Сирии находится президент Башар Асад.

Как передает Report, об этом сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

"Россия, Иран, Ирак и Сирия создали коалицию для борьбы против террористической организации ИГИЛ и предложили нам войти в нее. Однако Турция отказалась, я сказал президенту РФ Владимиру Путину, что не могу сидеть рядом с главой режима (Башаром Асадом), законность которого не признаю", - сообщил он.