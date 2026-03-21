Турция осудила атаку Израиля на юг Сирии
- 21 марта, 2026
- 02:45
Министерство иностранных дел Турции осуждает атаку Израиля, нацеленную на военную инфраструктуру на юге Сирии, и считает её опасной эскалацией.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции.
В заявлении отмечается, что удары Израиля являются нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Сирии:
"Мы призываем международное сообщество проявить ответственность с целью обеспечить прекращение израильских атак и в этой связи подчёркиваем важность выполнения Соглашения о разъединении сил 1974 года (Disengagement Agreement). Турция и впредь будет оставаться в солидарности с правительством и народом Сирии в своих усилиях, направленных на установление в стране прочной стабильности и безопасности на основе территориальной целостности, единства и суверенитета Сирии".
Отметим, что утром 20 марта Армия обороны Израиля нанесла удары по военной инфраструктуре на юге Сирии.