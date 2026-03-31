Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Турция опровергла заявления, связанные с базой Инджирлик

    В регионе
    • 31 марта, 2026
    • 20:16
    Турция опровергла заявления, связанные с базой Инджирлик

    Распространенные ранее в соцсетях утверждения о том, что бомбардировщики США B-1B Lancer продолжают совершать посадки и взлеты на авиабазе Инджирлик, являются ложными.

    Как сообщает Report, об этом проинформировал Центр по борьбе с дезинформацией Администрации президента Турции.

    "Распространенные изображения и видеозаписи являются старыми и относятся к плановым учебным мероприятиям. Сегодня они уже не актуальны. Никакой связи с текущими региональными конфликтами также не имеют", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что демонстрация старых кадров как новых является шагом, направленным на подрыв миротворческой позиции Турции в регионе:

    "Убедительно просим наших граждан не доверять заявлениям неизвестного происхождения, исходящим не от уполномоченных официальных органов, а также манипулятивному контенту провокационного характера".

    Турецкий центр по борьбе с дезинформацией B-1B Lancer Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi İncirlik bazası ilə bağlı iddiaları təkzib edib

    Последние новости

    20:33

    Трамп: Ормузский пролив откроется после скорого завершения конфликта с Ираном

    Другие страны
    20:32

    Пезешкиан: Прекращение боевых действий против Ирана - главное условие нормализации

    В регионе
    20:28

    В отчете ЮНЕСКО отражены успешные реформы Азербайджана в сфере образования

    Наука и образование
    20:16

    Турция опровергла заявления, связанные с базой Инджирлик

    В регионе
    20:05

    Перестрелло: Мир в Украине не может быть основан на уступках одной из сторон конфликта

    Другие страны
    19:53
    Видео

    В Бинагади при взрыве в парикмахерской пострадал один человек

    Происшествия
    19:51

    Азербайджан и ЮНЕСКО обсудили вопросы гендерного равенства и образования

    Внешняя политика
    19:41

    Каллас: ЕС продолжает работу по согласованию 20-го пакета санкций против РФ

    Другие страны
    19:36

    При ракетном ударе по Керманшаху погибли три человека

    В регионе
    Лента новостей