Турция опровергла заявления, связанные с базой Инджирлик

Распространенные ранее в соцсетях утверждения о том, что бомбардировщики США B-1B Lancer продолжают совершать посадки и взлеты на авиабазе Инджирлик, являются ложными.

Как сообщает Report, об этом проинформировал Центр по борьбе с дезинформацией Администрации президента Турции.

"Распространенные изображения и видеозаписи являются старыми и относятся к плановым учебным мероприятиям. Сегодня они уже не актуальны. Никакой связи с текущими региональными конфликтами также не имеют", - говорится в сообщении.

Отмечается, что демонстрация старых кадров как новых является шагом, направленным на подрыв миротворческой позиции Турции в регионе:

"Убедительно просим наших граждан не доверять заявлениям неизвестного происхождения, исходящим не от уполномоченных официальных органов, а также манипулятивному контенту провокационного характера".