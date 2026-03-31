    Region
    • 31 mart, 2026
    • 19:48
    Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi İncirlik bazası ilə bağlı iddiaları təkzib edib

    Bəzi sosial media hesablarında yer alan ABŞ-yə məxsus "B-1B Lancer" bombardmançı təyyarələrinin İncirlik Hava Bazasında eniş və uçuş etməyə davam etdiyi ilə bağlı iddialar dezinformasiyadır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi (DMM) məlumat yayıb.

    "Paylaşılan görüntü və videolar köhnə olub; planlaşdırılmış rutin təlim fəaliyyətlərinə aiddir. Aktual deyil. Mövcud regional münaqişələrlə də heç bir əlaqəsi yoxdur", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, köhnə görüntülərin yeni kimi təqdim edilməsi Türkiyənin bölgədəki sülhyönümlü mövqeyini zədələməyə və ölkəni mövcud münaqişələrin bir hissəsi kimi göstərməyə yönələn addımdır:

    "Vətəndaşlarımızın, səlahiyyətli rəsmi orqanlar xaricindəki mənbəyi naməlum iddialara və təxribat məqsədi daşıyan manipulyativ məzmunlara etibar etməmələri önəmlə xahiş olunur".

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İncirlik Hərbi Hava bazası B-1B Lancer bombardmançı təyyarəsi Türkiyə Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi (DMM)
    Турция опровергла заявления, связанные с базой Инджирлик

    Son xəbərlər

    21:12

    Yorgensen: Aİ Azərbaycandan tədarükü artıraraq enerji resurslarının idxalını diversifikasiya edir

    Energetika
    21:03

    Zelenski: Rusiya Ukraynaya SQ-nin Donbasdan çıxarılması üçün iki ay vaxt verir

    Digər ölkələr
    20:54

    Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsüm başa çatıb, "Abşeron Lions"un oyunçusu ciddi zədə alıb

    Komanda
    20:42

    Tramp: Hörmüz boğazı İranla münaqişənin tezliklə başa çatmasından sonra açılacaq

    Digər ölkələr
    20:39

    Türkiyənin U-21 millisinin baş məşqçisi Egemen Korkmaz oyun zamanı xəstəxanaya aparılıb

    Futbol
    20:35

    Pezeşkian: Müharibəyə müdaxilə təhlükəli nəticələrə səbəb olacaq - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:12

    Sabah Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:11

    "Tottenhem" yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    20:07

    Azərbaycanın təhsil nailiyyətləri UNESCO-nun hesabatında yer alıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti