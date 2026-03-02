Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Турция опровергла сообщения об ударе по "американской" военной базе Инджирлик

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 13:36
    Турция опровергла сообщения об ударе по американской военной базе Инджирлик

    Турция опровергла информацию об атаках Ирана по якобы "американской базе" Инджирлик в качестве ответной меры на совместную военную операцию США и Израиля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Центра по борьбе с дезинформацией Турции.

    В ведомстве подчеркнули, что на территории Турции нет ни одной военной базы США или какого-либо другого иностранного государства.

    "Воздушное, сухопутное и морское пространство Турецкой Республики, а также все военные объекты находятся под ее полным суверенитетом и контролем. Никаких фактов нападения на страну не зафиксировано. Подобные публикации преследуют цель представить Турцию стороной региональных конфликтов и являются дезинформацией. Система обороны и безопасности Турции продолжает функционировать в штатном режиме всеми своими структурами, а процессы оперативно отслеживаются компетентными органами", - говорится в заявлении.

    В Центре по борьбе с дезинформацией также призвали общественность руководствоваться исключительно заявлениями официальных ведомств.

    Ранее сегодня в социальных сетях распространились слухи о том, что Иран якобы нанес удар по авиабазе НАТО в турецком городе Инджирлик, которую при этом представили как американскую.

    Удары по Ирану авиабаза Инджирлик США Турция Иран Центр по борьбе с дезинформацией
