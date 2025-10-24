Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Турция назначила посла в Сирию.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Habertürk.

    Сообщается, что на эту должность назначен Нух Йылмаз.

    Ранее он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел Турции.

