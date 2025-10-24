Турция назначила посла в Сирию
В регионе
24 октября, 2025
- 17:16
Турция назначила посла в Сирию.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Habertürk.
Сообщается, что на эту должность назначен Нух Йылмаз.
Ранее он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел Турции.
