Türkiyə Suriyaya səfir təyin edib
Region
- 24 oktyabr, 2025
- 16:36
Türkiyə Suriyaya səfir təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Habertürk" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu vəzifəyə Nuh Yılmaz təyinat alıb.
O bundan öncə Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini vəzifəsini icra edib.
