    Region
    • 24 oktyabr, 2025
    • 16:36
    Türkiyə Suriyaya səfir təyin edib
    Nuh Yılmaz

    Türkiyə Suriyaya səfir təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Habertürk" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu vəzifəyə Nuh Yılmaz təyinat alıb.

    O bundan öncə Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini vəzifəsini icra edib.

