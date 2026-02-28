ЕС призвал к сдержанности на фоне обострения ситуации в Иране

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Обеспечение ядерной безопасности и предотвращение любых действий, способных привести к дальнейшей эскалации или подорвать глобальный режим нераспространения, имеет критически важное значение.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении председателя Европейского совета Антониу Кошты и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по ситуации в Иране.

    Фон дер Ляйен и Кошта отметили, что события в Иране вызывают серьезную озабоченность, и подчеркнули, что поддерживают тесный контакт с партнерами в регионе.

    "Мы подтверждаем нашу приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности. В координации с государствами-членами ЕС будут приняты все необходимые меры, чтобы граждане Евросоюза на Ближнем Востоке могли рассчитывать на всестороннюю поддержку", - говорится в заявлении.

    Также стороны призвали все вовлеченные стороны к максимальной сдержанности, защите гражданского населения и строгому соблюдению норм международного права.

    Aİ İranda vəziyyətin kəskinləşməsi fonunda təmkinlilik nümayiş etdirməyə çağırıb
    EU calls for restraint amid escalating situation in Iran

