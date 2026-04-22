Турция направила гуманитарную помощь Ирану
В регионе
- 22 апреля, 2026
- 20:48
Сегодня Турция отправила гуманитарную помощь Ирану, которая будет доставлена 24 апреля.
Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу на своей странице в соцсети X.
Отмечается, что шесть фур с лекарствами и медицинскими принадлежностями отправились в Иран через пограничный переход Гюрбулак.
