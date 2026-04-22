    Türkiyənin İrana ayırdığı humanitar yardım yola salınıb

    Türkiyənin İrana ayırdığı humanitar yardım yola salınıb və aprelin 24-də sərhədi keçəcəyi bildirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin səhiyyə naziri Kemal Memişoğlu "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    Qeyd edilib ki, dərman və tibbi ləvazimatlar yüklənmiş 6 TIR-dan ibarət yardım karvanı Gürbulak sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə İrana göndəriləcək.

    Türkiyə İrana humanitar yardım Kemal Memişoğlu
    Турция направила гуманитарную помощь Ирану

