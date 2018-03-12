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    Турция направила Германии ноту протеста из-за поджога мечети в Берлине

    Мы призываем правительство Германии внимательнее относиться к безопасности турецких граждан

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Власти Турции направили ноту протеста правительству Германии в связи с поджогом здания мечети и турецкого культурного центра в Берлине.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на вице-премьера Турции Бекира Боздага.

    "Мы призываем правительство Германии внимательнее относиться к безопасности турецких граждан", - сказал политик. Он потребовал привлечь преступников к ответственности.

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