Турция направила Германии ноту протеста из-за поджога мечети в Берлине

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Власти Турции направили ноту протеста правительству Германии в связи с поджогом здания мечети и турецкого культурного центра в Берлине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на вице-премьера Турции Бекира Боздага.

"Мы призываем правительство Германии внимательнее относиться к безопасности турецких граждан", - сказал политик. Он потребовал привлечь преступников к ответственности.