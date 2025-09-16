Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Турция намерена наращивать производство сельхозпродукции

    В регионе
    • 16 сентября, 2025
    • 04:32
    Турция намерена наращивать производство сельхозпродукции

    Мы нацелены на повышение уровня благосостояния наших граждан, покупательской способности, а также увеличение производства сельскохозяйственной продукции.

    Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Х написал министр торговли Турции Омер Болат.

    Он подчеркнул, что основная цель правительства - обеспечить продовольственную безопасность, обеспечив рост сельскохозяйственного производства, облегчить доступ граждан к продуктам питания и сельскохозяйственной продукции по приемлемым ценам. По словам министра, для достижения этой цели турецкий Минторг тесно сотрудничает не только с производителями, но и с потребителями, а также всеми участниками сельскохозяйственно-продовольственного сектора.

    "В нашей стране, которая входит в число ведущих сельскохозяйственных стран Европы и мира, мы стремимся создать сбалансированную, прогнозируемую и стабильную структуру на внутреннем рынке, обеспечивая благосостояние наших граждан, их покупательскую способность", - отметил министр.

    Министерство торговли Турция сельское хозяйство
    Türkiyədə kənd təsərrüfatı istehsalının artırılmasına xüsusi diqqət göstəriləcək

    Последние новости

    05:19

    Назван прогноз по объему госдолга Азербайджана в 2026 году

    Финансы
    05:13

    Доходы госбюджета от прочих налоговых поступлений увеличатся почти в три раза

    Финансы
    05:06

    Доходы бюджета Азербайджана от госпошлин сократятся на более чем 7%

    Финансы
    04:53

    Минфин Азербайджана прогнозирует рост поступлений от таможенных пошлин

    Финансы
    04:42

    Поступления от налога на добычу полезных ископаемых в Азербайджане сократятся на 6%

    Финансы
    04:32

    Турция намерена наращивать производство сельхозпродукции

    В регионе
    04:22

    Число погибших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико возросло до 15 человек

    Другие страны
    04:21

    Прогноз роста поступлений в госбюджет Азербайджана от дорожного налога составит до 70%

    Финансы
    04:15

    Поступления в госбюджет Азербайджана по акцизному налогу в 2026 году сократятся почти на 7%

    Финансы
    Лента новостей