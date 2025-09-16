Турция намерена наращивать производство сельхозпродукции

Мы нацелены на повышение уровня благосостояния наших граждан, покупательской способности, а также увеличение производства сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Х написал министр торговли Турции Омер Болат.

Он подчеркнул, что основная цель правительства - обеспечить продовольственную безопасность, обеспечив рост сельскохозяйственного производства, облегчить доступ граждан к продуктам питания и сельскохозяйственной продукции по приемлемым ценам. По словам министра, для достижения этой цели турецкий Минторг тесно сотрудничает не только с производителями, но и с потребителями, а также всеми участниками сельскохозяйственно-продовольственного сектора.

"В нашей стране, которая входит в число ведущих сельскохозяйственных стран Европы и мира, мы стремимся создать сбалансированную, прогнозируемую и стабильную структуру на внутреннем рынке, обеспечивая благосостояние наших граждан, их покупательскую способность", - отметил министр.