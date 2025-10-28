Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Турция и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере миграции

    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 03:21
    Турция и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере миграции

    В Анкаре обсуждены вопросы сотрудничества между Турцией и Узбекистаном в сфере миграции.

    Как передает Report, об этом сообщили в турецком МИД.

    Согласно информации, замглавы ведомства Муса Кулаклыкая встретился в Анкаре со своим узбекским коллегой Олимжоном Абдуллаевым.

    "На встрече были обсуждены возможности укрепления двустороннего сотрудничества в сферах миграции и консульских вопросов", - говорится в сообщении.

    Türkiyə ilə Özbəkistan arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

