Türkiyə ilə Özbəkistan arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Region
    • 28 oktyabr, 2025
    • 02:16
    Türkiyə ilə Özbəkistan arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Musa Kulaklıkaya Ankarada özbəkistanlı həmkarı Olimjon Abdullayev ilə görüşüb.

    "Görüş zamanı miqrasiya və konsulluq sahələrində ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi imkanları müzakirə edilib" , - məlumatda bildirilib.

