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Турция и Украина обсудили сотрудничество в оборонпроме

Турция и Украина обсудили сотрудничество в оборонпроме Главы минобороны Турции и Украины Хулуси Акар и Андрей Таран провели переговоры в Стамбуле и обсудили сотрудничество в оборонной промышленности
В регионе
10 апреля 2021 г. 21:39
Турция и Украина обсудили сотрудничество в оборонпроме
Хулуси Акар

Главы минобороны Турции и Украины Хулуси Акар и Андрей Таран провели переговоры в Стамбуле и обсудили сотрудничество в оборонной промышленности.

Как передает Report, об этом сообщило турецкое минобороны.

"Министр обороны Хулуси Акар провел встречу в Стамбуле с министром обороны Украины Андреем Тараном, прибывшим в нашу страну в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, а также по вопросам сотрудничества в оборонной промышленности", - отметило военное ведомство.

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