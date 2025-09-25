Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Турция и США подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики

    • 25 сентября, 2025
    • 23:23
    США и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

    "Мы инициировали новый процесс, который еще больше углубит многомерное партнерство между Турцией и США в области ядерной энергетики. По итогам встречи в присутствии лидеров и госсекретаря США Марко Рубио мы подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества. Надеюсь, что работа, которая будет реализована в рамках этого соглашения, принесет взаимную выгоду обеим странам", - написал министр в соцсети Х.

    Байрактар добавил, что документ был подписан в Белом доме, где ранее прошли переговоры лидеров Турции и США Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

