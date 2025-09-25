İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Türkiyə ilə ABŞ arasında nüvə enerjisi sahəsində saziş imzalanıb

    Region
    • 25 sentyabr, 2025
    • 23:29
    Türkiyə ilə ABŞ arasında nüvə enerjisi sahəsində saziş imzalanıb

    Türkiyə ilə ABŞ arasında Strateji Mülki Nüvə Əməkdaşlığına dair anlaşma memorandumu imzalanıb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar məlumat verib.

    "Türkiyə ilə ABŞ arasında nüvə enerjisi sahəsində köklü və çoxölçülü tərəfdaşlığı daha da dərinləşdirəcək yeni bir mərhələyə başladıq", - o bildirib.

    Sənəd Nyu- Yorkda keçirilən görüşlər çərçivəsində imzalanıb.

    Türkiyə ABŞ enerji saziş
    Foto
    Турция и США подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики

    Son xəbərlər

    00:12

    Rütte Rusiya təyyarələri barədə: NATO ölkələri ekstremal tədbirlərə əl ata bilərlər

    Digər ölkələr
    23:47
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanlılar artıq İrəvana taksi ilə gələcəklər

    Daxili siyasət
    23:37

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri dünya çempionatında 2 qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    23:35

    Li Çje Men: Şimali Koreya ABŞ-yə zərbə endirməyə qadir raket yaratmağa yaxındır

    Digər ölkələr
    23:29
    Foto

    Türkiyə ilə ABŞ arasında nüvə enerjisi sahəsində saziş imzalanıb

    Region
    23:24

    Macarıstan qırıcıları Latviya yaxınlığında Rusiyanın beş təyyarəsini müşayət edib

    Digər ölkələr
    23:12

    Tramp Suriya ilə bağlı vacib açıqlama verəcək

    Digər ölkələr
    22:49
    Foto

    Qəbələdə III MDB Oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə stend atıcılığı üzrə turnir keçirilib

    Fərdi
    22:46

    Tramp Ərdoğanla görüşdə Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh prosesinə verdiyi töhfələrə toxunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti