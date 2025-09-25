Türkiyə ilə ABŞ arasında nüvə enerjisi sahəsində saziş imzalanıb
Region
- 25 sentyabr, 2025
- 23:29
Türkiyə ilə ABŞ arasında Strateji Mülki Nüvə Əməkdaşlığına dair anlaşma memorandumu imzalanıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar məlumat verib.
"Türkiyə ilə ABŞ arasında nüvə enerjisi sahəsində köklü və çoxölçülü tərəfdaşlığı daha da dərinləşdirəcək yeni bir mərhələyə başladıq", - o bildirib.
Sənəd Nyu- Yorkda keçirilən görüşlər çərçivəsində imzalanıb.
