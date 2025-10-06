Турция и США обсуждают совместную разработку редкоземельных металлов

Анкара и Вашингтон изучают возможность партнерства по разработке крупного месторождения редкоземельных металлов, недавно открытого в районе Бейликова в Центральной Анатолии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Анкара планирует построить аффинажный завод, руда которого содержит более 1% оксидов редкоземельных металлов, отмечается в публикации. Турецкие власти ведут переговоры о возможном сотрудничестве по этому проекту с США, Канадой и Швейцарией.

По данным источников, переговоры с США активизировались из-за того, что турецкие власти не смогли достичь соглашения с Китаем и Россией. Турция и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по этому же проекту в октябре 2024 года, но переговоры зашли в тупик после того, как Пекин настоял на транспортировке и переработке сырья в Китае, отказавшись от передачи технологий.