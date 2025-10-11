Турция и Сирия обсудят сотрудничество в сфере безопасности

Представители Турции и Сирии обсудят 12 октября в Анкаре сотрудничество в сфере безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в рамках встречи стороны проведут также обмен мнениями по другим актуальным вопросам.

Во встрече ожидается участие министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, министра национальной обороны Яшара Гюлера, руководителя Национальной разведывательной организации страны Ибрагима Калына и их сирийских коллег.