Турция и Сирия обсудят сотрудничество в сфере безопасности
В регионе
- 11 октября, 2025
- 17:26
Представители Турции и Сирии обсудят 12 октября в Анкаре сотрудничество в сфере безопасности.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в рамках встречи стороны проведут также обмен мнениями по другим актуальным вопросам.
Во встрече ожидается участие министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, министра национальной обороны Яшара Гюлера, руководителя Национальной разведывательной организации страны Ибрагима Калына и их сирийских коллег.
Последние новости
18:27
Азербайджанские военные отправилась в Узбекистан для участия в учениях "Единство – 2025"Армия
18:22
Эрдоган заявил о намерении посетить сектор ГазаВ регионе
18:15
В результате стрельбы в Миссисипи погибли четверо, пострадали минимум 12 человекДругие страны
18:06
Посол Израиля: Всё больше вынужденных переселенцев будут возвращаться на освобожденные земли АзербайджанаВнешняя политика
17:59
Германская ассоциация авиакомпаний требует сбивать подлетающие к аэропортам дроныДругие страны
17:52
В соборе Парижской Богоматери нашли письмо с предупреждением о терактеДругие страны
17:45
Фото
В Тбилиси состоялась презентация документального фильма "Полковник"Kультурная политика
17:45
Фото
В Баку на улице Абдуррагим бека Хагвердиева организуется полоса микромобильностиИнфраструктура
17:35