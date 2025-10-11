Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Турция и Сирия обсудят сотрудничество в сфере безопасности

    В регионе
    • 11 октября, 2025
    • 17:26
    Турция и Сирия обсудят сотрудничество в сфере безопасности

    Представители Турции и Сирии обсудят 12 октября в Анкаре сотрудничество в сфере безопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в рамках встречи стороны проведут также обмен мнениями по другим актуальным вопросам.

    Во встрече ожидается участие министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, министра национальной обороны Яшара Гюлера, руководителя Национальной разведывательной организации страны Ибрагима Калына и их сирийских коллег.

    Турция Сирия переговоры безопасность
    Türkiyə və Suriya təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edəcək

    Последние новости

    18:27

    Азербайджанские военные отправилась в Узбекистан для участия в учениях "Единство – 2025"

    Армия
    18:22

    Эрдоган заявил о намерении посетить сектор Газа

    В регионе
    18:15

    В результате стрельбы в Миссисипи погибли четверо, пострадали минимум 12 человек

    Другие страны
    18:06

    Посол Израиля: Всё больше вынужденных переселенцев будут возвращаться на освобожденные земли Азербайджана

    Внешняя политика
    17:59

    Германская ассоциация авиакомпаний требует сбивать подлетающие к аэропортам дроны

    Другие страны
    17:52

    В соборе Парижской Богоматери нашли письмо с предупреждением о теракте

    Другие страны
    17:45
    Фото

    В Тбилиси состоялась презентация документального фильма "Полковник"

    Kультурная политика
    17:45
    Фото

    В Баку на улице Абдуррагим бека Хагвердиева организуется полоса микромобильности

    Инфраструктура
    17:35

    Зеленский обсудил с Трампом возможности усиления ПВО Украины - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей